- جبر: لا تجد جحيم في أي دولة عربية إلا ووراءه أموال قطرية..



قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في رسائله يستخدم ألفاظًا تليق به، فلا يعيب في أحد ولا يتناول أحد بعبارات غير لائقة، معقبًا: «رئيس الجمهورية رجل مهذب في القول ويوجه رسائل في منتهى الأدب ويترفع عن الصغائر في حجم بلده».



وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدولة التي تقف بجانب الكثير من الدول دائمًا لا تلقى منهم الآن إلا الجحود، متابعًا: «حسيت بوجع شديد جدا في كلام الرئيس اليوم».



وذكر أن الدولة التي تبني أفضل بكثير ممن تهدم، مستطردًا: «الشعب المصري له كتالوج واضح، فعندما يشعر أن بلده في خطر يهب واقفًا الدفاع عن بلده».



ولفت إلى أن حديث الرئيس اليوم جاء واضحًا ليشير إلى دولة قطر، التي تستخدم ثرواتها في شقاء الشعوب، مضيفًا: «لا تجد جحيم عربي في أي دولة عربية إلا وراءه أموال قطرية».



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.