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فاز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن الموسم الماضي.

وأعلن بايرن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فوز المهاجم البولندي بالجائزة، من خلال تصويت جمهور العملاق البافاري.

ليفاندوفسكي حصد 51% من أصوات الجماهير، متفوقًا على ألفونسو ديفيز الذي حصد 16%، وتوماس مولر الذي حصد 13% من الأصوات.

وقدم ليفا الموسم الماضي أداءً مميزًا على جميع المستويات إذ قاد العملاق البافاري للفوز بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني- كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا) لثاني مرة في تاريخه.

على المستوى الفردي استطاع الدولي البولندي تحقيق لقب الهداف في الثلاث مسابقات، حيث أصبح هداف الدوري الألماني برصيد 34 هدفًا في 31 مباراة، ودوري الأبطال بـ15 هدفًا في 10 مباريات، وبـ6 أهداف في 5 مباريات بكأس ألمانيا.

إجمالًا فإن ليفاندوفسكي سجل 55 هدفًا في 47 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم مع بايرن، ليصبح بذلك هداف أوروبا عن الموسم الماضي، متفوقا على تشيرو إيمبولي، ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.