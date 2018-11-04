آل الشيخ تعليقا على علاقته برحيل كارتيرون :«هو أي حاجه تتحط عليا؟»

نفى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أن يكون له أي علاقة برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "هو أي حاجه تتحط عليا، هو الإسماعيلي وحرس الحدود عندهم أي مشاكل كمان عشان أكون فيها كمان، لا حول ولاقوه إلا بالله".

وكان الفرنسي كارتيرون قد أبلغ إدارة الزمالك برغبته في الرحيل مع دفع قيمة الشرط الجزائي، والتي تبلغ نحو ربع مليون دولار.

وحاول مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيرا، إلا أن الفرنسي رفض بشكل حاسم مفضلا الرحيل.