تشيلي تسجل 1305 إصابات جديدة بكورونا و18 وفاة

قالت وزارة الصحة في تشيلي إن البلاد سجلت 1305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 439 ألفا و287.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الوزارة اليوم الأربعاء، سجلت البلاد 18 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 12 ألفا و85.

وتعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 411 ألفا و853 شخصا، ولا تزال هناك 15 ألفا و377 حالة إصابة نشطة.

وأجرت تشيلي أمس الثلاثاء 23 ألفا و102 اختبارا للكشف عن الإصابة بكورونا، ليصل إجمالي الاختبارات إلى مليونين و911 ألفا وخمسة اختبارات.