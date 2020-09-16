الدفاع الجزائرية: تدمير 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و7 قنابل في عدة ولايات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تدمير 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و7 قنابل تقليدية الصنع وتوقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وذلك بعدة ولايات.

وأوضحت الوزارة - في الحصيلة العملياتية التي أعلنتها، اليوم الأربعاء، لعملياتها خلال الفترة (9 - 15) سبتمبر الجاري - أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تبسة وسكيكدة (شمال شرق) وعين الدفلى والشلف (شمال) 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و7 قنابل تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل تبسة (شمال شرق) وتيسمسيلت (شمال).

وأضافت أن حرس السواحل وقوات الدرك الوطني تمكنت خلال الفترة ذاتها من إحباط محاولات هجرة غير شرعية، وإنقاذ 189 شخصًا كانوا على متن قوارب بولايات الصنع بكل من (تيبازة - التنس - بومرداس - الجزائر العاصمة (شمال) - سكيكدة - جيجل - عنابة (شمال شرق).