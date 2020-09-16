كوريا الجنوبية تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 22 ألفا و504 إصابات.

وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض -حسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء- أن الإصابات الجديدة ظلت أقل من 200 حالة لليوم الـ14 على التوالي منذ يوم 3 سبتمبر، غير أنها شهدت زيادة طفيفة عن اليوم السابق إذ سجلت 106 إصابات.

ومن بين الـ113 إصابة الجديدة، كانت هناك 105 إصابات محلية و8 إصابات وافدة من الخارج.

وتجاوز عدد الإصابات المحلية مرة أخرى عتبة الـ100 إصابة منذ يوم 12 سبتمبر.

ومن بين الـ8 إصابات الوافدة، تم تأكيد إصابتين منها في أثناء إجراءات الحجر الصحي، بينما اكتشفت الـ6 إصابات المتبقية أثناء العزل الذاتي في المنازل ومرافق الحجر الصحي.

وفي سياق متصل، ظلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا مستقرة عند 367 حالة، ووصلت نسبة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 1.63%.

وزاد عدد الحالات الصحية الحرجة والخطرة بمقدار حالتين عن اليوم الذي سبقه ليصل إلى 160 حالة.