أعلنت وزارة الأوقاف أن وزيرا الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، سيكرما الفائزين في المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير، يوم الإثنين المقبل بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر في الـ11 صباحا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن التكريم يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كما سيقوم الوزيران بإعلان المسابقة السنوية الجديدة، مؤكدة أن التكريم سيتم مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.

وفي سياق متصل، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وصحيفة "الجمهورية"، يكرم وزير الأوقاف كذلك الفائزين في مسابقة الأوقاف والجمهورية الرمضانية لعام 1441هـ – 2020م، في اليوم نفسه والمكان ذاته.