قادة دول غرب أفريقيا يطالبون المجلس العسكري في مالي بتعيين سلطة مدنية

طالب قادة دول غرب أفريقيا، بأن تعين مالي "على الفور" مدنيين في منصبي الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء بعد تولي الجيش السلطة عقب الانقلاب الأخير.

وحثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) فى بيان صدر فى وقت متأخر من أمس الثلاثاء فى ختام قمة مصغرة استمرت يوما واحدا فى العاصمة الغانية أكرا على تعيين "الشخصيتين الرئيسيتين على الفور".

وجاء في البيان، أن الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، الذي يقود الوساطة نيابة عن إيكواس، سوف يتوجه إلى مالي لمدة أسبوع للإشراف على تعيين حكومة انتقالية.

وتأتي مطالب إيكواس، بعد أن أعلن المجلس العسكري، الذي يطلق على نفسه اسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، يوم السبت عن خارطة طريق تنص على أن يتم اختيار الرئيس الانتقالي ونائب الرئيس من جانب مجلس خاص يشكله المجلس العسكري.

وتم رفض خارطة الطريق بعد ذلك بيوم من جانب تحالف المعارضة "حركة 5 يونيو وتجمع القوى الوطنية" (إم 5-آر.إف.بي) الذي كان أساسيا في حشد المظاهرات التي أدت إلى الانقلاب.

ووصف ائتلاف المعارضة الخطة بأنها "انتزاع للسلطة" من جانب المجلس العسكرى، قائلة إنها تسمح بإمكانية أن يشرف على الحكومة المؤقتة شخص من الجيش حتى إجراء الانتخابات.

وكان الجيش قد أطاح بالرئيس المالي السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 أغسطس بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

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