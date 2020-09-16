أسهم التجزئة تدعم أسواق أوروبا قبيل بيان مجلس الاحتياطي

ارتفعت أسهم التجزئة بعد نتائج قوية من إنديتكس مالكة زارا يوم الأربعاء، لكن الجلسة اتسمت بالتقلب على مستوى السوق الأوروبية عموما، إذ عصف ارتفاع الجنيه الاسترليني بالمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بشركات التصدير.



ينتظر المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المنتظر أن يختتم أحدث اجتماعاته بتوقعات اقتصادية متفائلة بعض الشيء لكن مع تجديد التعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة ما دام الاقتصاد الأمريكي في طور التعافي من الركود الناتج عن الجائحة.



أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة، بينما نزل فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4 بالمئة وصعد مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.2 بالمئة.



وقال إدموند شينج، مدير استراتيجية مشتقات الأسهم في بي.إن.بي باريبا، “مهما يكن ما سيقوله مجلس الاحتياطي، فالواقع أنه سيكون هناك مزيد من التحفيز النقدي على أي حال.. لا يغير هذا سياق الأسهم في المدى الطويل وهو ما أرى أنه المحرك الحقيقي.”



وتألق سهم إنديتكس الإسبانية بعد أن قالت الشركة إن الأوضاع تعود تدريجيا إلى طبيعتها، حيث نمت مبيعات الإنترنت بقوة في حين تشهد مبيعات المتاجر تعافيا. وقفز السهم 8.1 بالمئة، وصعد مؤشر قطاع التجزئة 1.3 بالمئة.



وقفزت أسهم مدريد واحدا بالمئة، مدعومة بأنباء أن بنكي كايشا وبنكيا بصدد الاتفاق على صفقة يوم الخميس ستفرز أكبر بنك إسباني محلي. وارتفعت أسهم البنكين 1.3 بالمئة و4.3 بالمئة على الترتيب.