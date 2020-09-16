السيسي يوجه بإطلاق اسم آبي على المرحلة الثالثة من الجامعة المصرية اليابانية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على المرحلة الثالثة من الجامعات المصرية اليابانية.

وتوجه «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المنشآت التعليمية الجديدة، اليوم الأربعاء، بالشكر للجانب الياباني على تعاونه مع الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.