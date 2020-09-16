وزيرة الصناعة تقرر السماح بتصدير الكحول والماسكات الجراحية للخارج

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السماح بتصدير الكحول بكل أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكل الأسواق الخارجية، وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكل أنواعه ومشتقاته، والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى، وفق بيان الوازرة اليوم.

وقالت الوزيرة إن توجه الوزارة بالسماح بتصدير هذه المنتجات جاء بعد تنسيق كامل مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حيث يتوافر المخزون الكافي لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، مؤكدةً في هذا الإطار حرص الحكومة على توفير كل المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفي نفس الوقت الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية من الكحول ومشتقاته والمستلزمات والماسكات.

وأضافت الوزيرة أن الدولة لم تتوان عن إصدار كل القرارات الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بجانب تعزيز معدلات نمو الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشارت جامع إلى أنه بموجب هذا القرار، فإنه يمكن للشركات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل الكحول بكل أنواعه ومشتقاته والماسكات والبدل الواقية وجوانتيات اللاتيكس والماسكات الجراحية وماسكات "N95" والأقنعة والنظارات الواقية، بدء التصدير لكل الأسواق العالمية.