السفير الأمريكي في إسرائيل: دول أخرى ستنضم لاتفاقيات السلام

قال السفير الأمريكي في إسرائيل دفيد فريدمان، أمس الثلاثاء، إن عددا من الدول سينضم إلى اتفاقات السلام، على غرار المعاهدة التي وقعت مؤخرا بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن.

وأضاف فريدمان في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية عقب توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة "تتجه لتحقيق ذلك خلال شهر أو شهرين أو 6 أشهر"، في إشارة إلى ضم دول أخرى.

واعتبر فريدمان أن الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة والبحرين، التي وقعت اتفاقا لإعلان تأييد السلام، "غيرت مسار الشرق الأوسط والمنطقة".

وتابع الدبلوماسي الأمريكي: "أؤمن أن الشعب الفلسطيني سيرى أن هذا هو المسار المناسب". وتابع: "الولايات المتحدة ستساعد الفلسطينيين إذا أبدوا استعدادهم للسعي نحو السلام".

ومضى فريدمان قائلاً: "أعرف أن إسرائيل مستعدة لإحلال السلام، وعلينا أن نتساءل الآن ما إذا كان الفلسطينيون يريدون تحقيق ذلك"، على حد تعبيره.