بلغاريا تسجل 155 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات خلال آخر 24 ساعة

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سجلت بلغاريا 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 ألفا و216 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات جراء الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 736 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد الأشخاص المتعافين إلى 12 ألفا و767 بعد تسجيل 9 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في بلغاريا بلغ حتى الآن 4423 حالة، من بينهم 734 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات و46 منهم في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة.

جدير بالذكر أن الحالات الجديدة هي حصيلة إجراء 4312 فحصا.