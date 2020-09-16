روسيا تعتزم بيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا للهند

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قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة "دكتور ريديز لابوراتوريز"، اليوم الأربعاء، إنهما اتفقتا على توزيع مئة مليون جرعة من لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا في الهند.

وجاء في بيان مشترك، أن إمدادات لقاح "سبوتنيك في" يمكن أن تصل نهاية العام الجاري، شريطة موافقة الهيئات الرقابية الهندية والاكتمال الناجح للتجارب.

وأوضح بيان صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة دكتور ريديز لابوراتوريز، أنهما اتفقا أيضًا على التعاون بشأن إجراء التجارب السريرية في الهند.

ويتم إجراء التجارب السريرية لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا.

ونُقل عن جي في براساد، المدير المنتدب لشركة دكتور ريديز لابوراتوريز، القول إن أول مرحلتين من تجارب اللقاح أظهرت نتائج واعدة.

وسوف تجري شركة "ريديز" المرحلة الثالثة من التجارب في الهند لضمان سلامته وكفاءته بالنسبة للسكان الهنود ولاستيفاء متطلبات جهات الرقابة الهندية، بحسب براساد.