 هيئة برازيلية تصرح بالتوسع في تجارب لقاحات جامعة أكسفورد - بوابة الشروق
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هيئة برازيلية تصرح بالتوسع في تجارب لقاحات جامعة أكسفورد


نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 12:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 12:43 ص

سمحت وكالة المراقبة الصحية الوطنية في البرازيل "أنفيزا" بحسب بيان بمضاعفة عدد المتطوعين المشاركين في المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كوفيد -19 التي تجريها جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا من 5000 إلى 10000 في البرازيل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأشارتوكالة المراقبة إلى توسيع النطاق العمري للمشاركين ليشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 69 عاما.

كما سيتم إجراء التجارب في ولايات ريو جراندي دو نورتي وريو جراندي دو سول، بالإضافة إلى ولايات ساو باولو وريو دي جانيرو وباهيا التي تجرى فيها التجارب حاليا.

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