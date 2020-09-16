زيمبابوي تجري محادثات مع بنوك دولية لدعم بورصة الأوراق المالية الجديدة

قال وزير المالية الزيمبابوي مثولي نكوبي، اليوم الأربعاء، إن السلطات تجري محادثات مع عدد من بنوك الاستثمار الدولية لدعم بورصة الأوراق المالية الجديدة التي سيقتصر التعامل فيها على العملة الأجنبية.

وأضاف نكوبي في تصريحات للمحللين، أن الاهتمام من جانب البنوك الأجنبية كان كبيرا، رافضا تقديم أي تفاصيل إضافية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيفون مانجو خبيرة اقتصادات دول أفريقيا جنوب الصحراء في مؤسسة رينيسانس كابيتال القول إن أهم ما يشغل عقل المستثمرين الأجانب في زيمبابوي هو القدرة على تحويل أموالهم إلى الخارج.

من ناحيته قال جاستن بجوني رئيس بورصة الأوراق المالية الجديدة في زيمبابوي، إن البنوك الدولية ستتولى أعمال المقاصة والتسوية لتعاملات البورصة وهو ما يضمن أموال المستثمرين الأجانب في البورصة.

وأضاف أن سلطات زيمبابوي تجري حاليا محادثات مع مؤسسات مالية دولية في أفريقيا وآسيا وأوروبا لبورصة وهو ما يضمن أموال المستثمرين الأجانب في البورصة.