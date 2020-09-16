 انعقاد معرض «الصين - آسيان» للاستثمار في نوفمبر القادم - بوابة الشروق
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انعقاد معرض «الصين - آسيان» للاستثمار في نوفمبر القادم

بكين - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:16 ص

يعقد معرض "الصين – آسيان" السابع عشر في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر القادم، في مدينة "ناننينغ" عاصمة منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.

وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض -في بيان اليوم الأربعاء- أنه من خلال التدابير الصارمة لمكافحة كوفيد-19، ستعقد قمة الاستثمار والمنتديات رفيعة المستوى وأنشطة ترويج التجارة والاستثمار عبر الإنترنت وبالموقع خلال الحدث الذي يستمر أربعة أيام.

وكان من المقرر في البداية أن يقام المعرض في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر، لكن تم تأجيله بسبب الوباء.

ويعد المعرض الذي انطلق في عام 2004، منصة مهمة لتعزيز التجارة والعلاقات بين الصين وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

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