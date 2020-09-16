توقعات بمشاركة 10 آلاف شخص في مظاهرة ضد إجراءات كورونا في ألمانيا

من المرجح أن تنطلق مظاهرة مخطط لها ضد تدابير مكافحة فيروس كورونا في مدينة دوسلدورف الألمانية يوم الأحد المقبل، بأعداد أقل كثيرا مما تم الإعلان عنه في البداية.

وقال متحدث باسم الشرطة يوم الثلاثاء إن المنظمين يتوقعون الآن فقط حوالي 10 آلاف مشارك بعد أن توقعوا في البداية حضور 50 ألف شخص.

ولم يؤكد المتحدث ما إذا كانت الشرطة ستكون حاضرة بأعداد كبيرة خلال تلك الفعالية، لكنه قال إنه سيتم نشرها "بشكل جيد".

وكانت الاحتجاجات السابقة ضد الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس في عاصمة ولاية شمال الراين - ويستفاليا تحت السيطرة، حيث كان عدد المشاركين صغيرا نسبيا.