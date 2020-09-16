بايدن يشغل أغنية «ديسباسيتو» ويتمايل على أنغامها

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أثار المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة شهر نوفمبر المقبل جو بايدن، الدهشة مساء الثلاثاء خلال الاحتفال بشهر التراث الإسبانى.

وكان المرشح الديمقراطى آخر المتحدثين فى الحدث عندما اعتلى المنصة بعد العديد من المؤيدين لحملته الانتخابية بما فى ذلك إيفا لونجوريا وريكى مارتن ولويس فونسى، وفقا لموقع قناة «الحرة» الأمريكية.

اقترب بايدن من المنصة، توقف برهة ثم أخذ وقال «لدى شىء واحد لأقوله» ثم أمسك هاتفه وقربه من الميكروفون وقام بتشغيل أغنية «ديسباسيتو» للمغنى لويس فونسى، وأخذ يتمايل خلف المنصة، نحو 15 ثانية.

ثم قال بايدن ضاحكًا «سأخبركم.. لو كانت لدى موهبة أى من هؤلاء الأشخاص، كنت سأنتخب رئيسًا بالتزكية».

وبدأ الاحتفال بشهر التراث الإسبانى كأسبوع فقط فى الولايات المتحدة بموجب تشريع وقعه الرئيس جونسون عام 1968.

وتم تمديد الأسبوع التذكارى إلى شهر (من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر) من خلال تشريع وقعه الرئيس رونالد ريجان ليصبح بعدها قانونًا.

وتم اختيار 15 سبتمبر كانطلاقة للاحتفال لأنه يوافق ذكرى استقلال خمس دول من أصل إسبانى وهى كوستاريكا والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا، وهى البلدان التى أعلنت استقلالها جميعًا فى عام 1821.

بالإضافة إلى المكسيك وتشيلى اللذين يحتفلان باستقلالهما فى 16 سبتمبر و 18 سبتمبر على التوالى.