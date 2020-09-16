أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن قائمة الفريق التي ستواجه جيرونا وديًا اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل.

وشهدت القائمة غياب لويس سواريز مهاجم الفريق، وهي المباراة الثانية الودية التي يغيب عنها، في ظل رغبة النادي الكتالوني في التخلص منه هذا الصيف.

ولعب برشلونة أولى مبارياته الودية السبت الماضي في المباراة التي فاز بها بنتيجة 3-1، على حساب ناستيك.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيتو- إناكي بينا- أرناو تيناس.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه- سيرجي روبرتو- كليموه لينجليه- جوردي ألبا- جونيور فيربو- رونالد أراوخو- خورخي كوينكا.

خط الوسط: سيرجو بوسكيتس- فرينكي دي يونج- بيدري- ريكي بويج- كارليس ألينيا- ترينكاو- فيليب كوتينو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي- أنطوان جريزمان- مارتين برايثوايت- عثمان ديمبلي- كونراد دي لا فيوينت.