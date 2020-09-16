وكيل تضامن الغربية تزور مؤسسة المسنين والعجزة

أجرت أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، يرافقها الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى بالغربية، زيارة إلى مؤسسة المسنين والعجزة بطنطا.

وتحدثت "النادري" مع كافة النزلاء والنزيلات عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، وعن الوجبات وتنوعها والالتزام ببرنامج الغذاء المقدم إلى آبائنا وأمهاتنا من كبار السن.

وأشاد جميع النزلاء بحسن التعامل من كافة العاملين بالمؤسسة من مديرة المؤسسة والأخصائيين والمشرفين والعمال.

وتفقدت وكيلة الوزارة المطبخ ومخزن التغذية والحمامات للتأكد من نظافة المكان، واطمأنت على آخر حالة تم إدخالها وتحدثت معها، وقدمت الشكر لكل القائمين على العمل بهذه المؤسسة، وأوصتهم بحسن رعاية النزلاء من أهالينا وأن ثواب ما يقومون به من عمل جزاؤه كبير عند الله.

يذكر أن مؤسسة المسنين والعجزة هي المؤسسة الوحيدة بالمحافظة المجانية، والتي يتم إدخال المواطنين بلا مآوى بها، والتي تترأسها جمعية الدفاع الاجتماعي بالغربية.