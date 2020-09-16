نقل 1200 مهاجر إلى مخيم مؤقت في جزيرة ليسبوس اليونانية

ذكرت وسائل إعلام يونانية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 1200 مهاجر وصلوا إلى أماكن إقامة مؤقتة في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد أن شردهم حريق دمر مخيمهم السابق.

وأقامت السلطات اليونانية سعة الخيام الإضافية على مشارف مخيم كارا تيبي الذي كان موجودا سابقا على تل شمال ميتيليني عاصمة ليسبوس.

ولا يزال 11 ألف شخص آخرين بلا مأوى في الجزيرة بعد اندلاع حريق في مخيم موريا الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون نقلا عن وزارة الهجرة أن 35 من بين أولئك الموجودين الآن في كارا تيبي أظهرت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا وتم عزلهم.

اعتقلت قوات الأمن في الجزيرة ستة مهاجرين شباب، جميعهم أفغان، للاشتباه في أنهم من أشعلوا الحريق عمدا.

وقالت هيئة الإذاعة إنه في جزيرة ساموس القريبة، تم إطلاق إشارة زوال الخطر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعد أن تمكنت فرقة الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع على حافة مخيم فاتي للتسجيل.

وأضافت أن الشرطة احتجزت عددا من الأشخاص للاشتباه بهم في إشعال الحريق عمدا. ويعيش نحو 4600 مهاجر في ساموس.