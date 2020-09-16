السيسي: نعمل على تمكين الشباب للمنافسة في سوق العمل الدولي

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على تأهيل الشباب المصري بشكل جيد للمنافسة في سوق العمل.

وقال «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المنشآت التعليمية الجديدة، اليوم الأربعاء، إن الدولة تعمل على تمكين الشباب من الحصول على فرص مناسبة؛ من أجل المنافسة بشكل جيد في سوق العمل الدولي، مشيرًا إلى توفير جميع الإمكانيات لتحقيق ذلك.

وأضاف أن منافسة الشباب في سوق العمل الدولي تتطلب أمرين، وهما الكفاءة والسلوك، موضحًا: «أي دولة تستقدم شباب للعمل لديها من الخارج؛ لتعويض النقص العددي لديها، تنظر أولًا إلى سلوكه وما إذا كان من الممكن أن يسبب لها مشكلات عدم استقرار أم لا».

وأوضح أن الدولة تسعى إلى إعداد وتجهيز الشاب بحيث يكون شخصية سوية، تتعامل مع الجميع بشكل متزن.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.