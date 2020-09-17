رفض بابا فاسيليو، مدرب وادي دجلة، فكرة أن عبدالله السعيد، قائد بيراميدز، هو كل شئ في النادي، مشيرا إلى أن جميع مباريات دجلة ستكون بمثابة نهائي كؤوس لتفادي الهبوط.

وغاب عبدالله السعيد عن مباراة بيراميدز امام دجلة في اللقاء الذي تلقى فيه الاخير خسارة بنتيجة 2-0، والذي اقيم على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 27 للدوري الممتاز.

وقال فاسيليو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "بالطبع الموقف صعب، ولكن مباراة بيراميدز كانت صعبة جدا كنا منظمين جدا قبل أن يتقدم بيراميدز بالهدف الأول".

وأضاف: "إيقاعنا في الشوط الأول كان جيدا، وكان بإمكاننا تسجيل هدف، وكنا أفضل من بيراميدز".

وأكمل: "في لحظة عندما نفقد التركيز فريق مثل بيراميدز يعاقبك كل المباريات القادمة بمثابة نهائي كؤوس، وبإمكاننا أن نفوز بعدد من المباريات لإخراج الفريق من هذا الموقف الصعب".

وواصل مدرب دجلة .. قائلا: "بيراميدز ليس عبد الله السعيد فقط بل إنه فريق يضم عدة لاعبين بمستوى عال".

وتابع: "دخل مرمانا هدفين في وقت قليل وكان من الممكن أن نتفادى ركلة الجزاء الوضع صعب ولكن يجب أن نرفع رأسنا، نقدم أداء جيدا وأثق في قدرتنا على تحقيق الفوز في المباريات القادمة".