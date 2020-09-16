 الكويت: شفاء 968 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 87 ألفا و178 شخصا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 968 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 87 ألفا و178 شخصا

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 12:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 12:44 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 968 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 87 ألفا و178 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ968 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 718 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 86 ألفا و219 حالة.

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