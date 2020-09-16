استمعت النيابة العامة بالمنيا، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، لأقوال 3 من أسرة فتاة حامل لقيت مصرعها داخل مستشفى النساء الجامعي والأطفال، متهمين المستشفى بالتسبب في وفاتها.

وقالت "هويدا م."، والدة "إيمان أ. - 24 سنة"، في التحقيقات، إنها تقدمت وزوجها وعم ابنتها، ببلاغ اليوم الثلاثاء، للنيابة العامة، مضيفة "أنها تعرضت لضغوط نفسية، أجبرتها على التقدم ببلاغ عقب نشر أكاذيب حول وفاة ابنتها من إدارة جامعة المنيا".

وأوضحت أنها كانت تعتبر الفيديوهات الموثقة بالإهمال وحدها بلاغ، مضيفة: "إحنا مش طالبين غير العدل، وإن ما يتكررش اللي حصل مع إيمان مع بنات الناس".

وقال حسان ناجح أنور، عم المتوفية: "بعد ما دفنا ابنتنا توجهنا إلى النيابة وبقينا 4 ساعات متواصلة في التحقيق معنا"، ذاكرا أن إيمان كانت تتابع حملها مع الدكتور محمد الأنصاري، وفي آخر كشف لها أخبرها بأنها في حاجة للذهاب إلى طبيب باطنة، وبالفعل ذهبت وتم تشخيص الحالة أنها حمى تيفود، ثم توجهت إلى مستشفى الراعي الصالح بسمالوط ومنها إلى سوزان مبارك للنساء والتوليد، لكونه الأنسب لها لأنها حامل.

وتابع: "وصلنا إلى المستشفى في تمام الساعة 7 صباح يوم الجمعة الماضية، وأمضت إيمان في المستشفى 4 أيام، وأحد الأطباء أخبرنا أنها أعراض اشتباه فيروس كورونا دون أخذ أي مسحة طبية"، لافتًا إلى إجراء جميع التحاليل والأشعة المقطعية بمستشفى المنيا الجامعي لها يوم السبت.

وواصل: "خلال فترة تواجد إيمان داخل المستشفى، لم يأتِ أحد من الأطباء لمتابعة حالتها المرضية، وأجرينا جميع الأشعة خاصة عقب تورم قدميها وارتفاع درجة حرارتها".

وأكد أنه لم يوقع أي طبيب الكشف على إيمان، ولم تعامل معاملة مريضة نهائيًا، مضيفا: "ما حدث تقصير غير عادي، وحاولنا الخروج، ونحصل على أي تقرير طبي أو تشخيص للحالة لم يُفيدنا أحد، وتعامل معنا الأمن وليس الأطباء ولم نتعدِ على الأمن لكون رجال الأمن لم يقصروا معنا ولم نتعدِ أيضًا على الأطباء لأننا لم نرى أحدًا منهم أساسًا".

وأكمل: "قبل وفاة إيمان حاولنا تصوير التقرير الطبي أو الحصول عليه لإمكانية نقلها لأي مستشفى أو طبيب خاص، لكننا لم نتمكن من ذلك، ولم نجد من يتعاون معنا من الأطباء".