توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسؤال للشعب المصري، قائلًا: «هل أنا ضيعتكم؟».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المنشآت التعليمية الجديدة، اليوم الأربعاء، «أنا قدمت نفسي بالجيش فداء لمصر، وكان عندنا مشاكل في الطاقة والوقد»، متسائلًا: «المشاكل دي خلصت ولا الكهرباء لسة بتقطع؟».

وتابع: «كان عندكم مشاكل مع الإرهابيين قتلونا وقتلوا أبنائنا، هل سبناهم وضيعناكم، ولا أبنائكم ضحوا من أجلها عشان تستقر؟».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.