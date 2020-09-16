روسيا تبيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا للهند

قال صندوق الثروة السيادية الروسي، اليوم الأربعاء، إنه وافق على توريد 100 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك-في) لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لشركة الدواء الهندية (مختبرات دكتور ريدي).

وتأتي الصفقة بعد أن توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي لاتفاقات مع شركات هندية على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند وهي مستهلك رئيسي للنفط والسلاح الروسيين.

وأضاف الصندوق، في بيان، أن شركة دكتور ريدي، وهي من أكبر شركات الأدوية في الهند، ستتولى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح في الهند انتظارا لموافقة الجهات التنظيمية عليه. وتابع أن التوريد للهند قد يبدأ في أواخر 2020، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل 90 ألفا و 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يتجاوز إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند 5 ملايين إصابة.

ونقلت شبكة "ان دي تي في" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 1290 حالة وفاة بالفيروس، فيما تعد أعلى حصيلة يومية للوفيات بالفيروس يتم تسجيلها حتى الآن. وأضافت الوزارة أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 82 ألفا و 66 حالة.