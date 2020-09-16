بكين: الصين والإمارات تتعاونان للخروج بنتيجة إيجابية مبكرة للقاح كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، إن الصين والإمارات العربية المتحدة تتمتعان بشراكة استراتيجية شاملة، وأظهرتا تضامنا في مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وتتعاونان للخروج بنتيجة إيجابية مبكرة للقاح كورونا.

جاء ذلك في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس إجازة الاستخدام الطاريء للقاح كورونا، من أجل إتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي وباء "كوفيد-19".

وأضاف "بين" أن الصين والإمارات تحاربان الفيروس، وأظهرتا التضامن لبعضهما البعض في مكافحته، وتشاركان حاليا في تجارب المرحلة الثالثة للقاح "كوفيد-19"، حيث رصدتا بعض النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الإمارات لضمان الخروج بنتيجة إيجابية مبكرة للقاح بما يخدم المجتمع الدولي.