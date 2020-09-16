مجلس الوزراء الأيرلندي يعزل نفسه بعد أن أظهرت نتائج اختبارات وزير الصحة إيجابية

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فرض مجلس الوزراء الايرلندي بأكمله قيودا على حركة وزراء الحكومة تهم اليوم الثلاثاء بعد مرض وزير الصحة ستيفن دونيلي وخضوعه لفحص لفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن إن دونيلي "شعر بتوعك - ظهرت عليه أعراض، لذلك ذهب ليخضع للفحص ".

وذكر مارتن للتليفزيون الايرلندي "ار تي إي" "تم إرسال رسالة إلى جميع الوزراء /من كبير المسؤولين الطبيين/ لتقييد حركتنا في انتظار نتيجة هذا الفحص، باستخدام عبارة، زيادة في الحرص".

وأضاف مارتن "كان علينا توخي الحذر" مشيرا إلى اجتماعات عديدة عقدت أمس الاثنين وحضرها وزراء بالحكومة معا.

ويعتزم وزراء دولة من خارج مجلس الوزراء الإجابة عن أسئلة نيابة عن الحكومة في جلسة للبرلمان الايرلندي مساء الثلاثاء، بينما سيواصل كبار الوزراء أداء واجباتهم الأخرى عن بعد، حسبما أفاد التليفزيون الايرلندي "ار تي أي"

وسجل مسؤولو الصحة أكثر من 31 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، إلا أنه تم نقل 68 شخصا إلى المستشفيات اليوم الثلاثاء بعد تأكد إصابتهم بالفيروس.