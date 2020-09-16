وزير الاتصالات: الانتهاء من ميكنة جميع الجامعات الحكومية بحلول العام الدراسي 2021-2022

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المنشآت التعليمية، عرض كيفية ينبغي الاستعانة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العملية الأكاديمية من خلال التعليم الرقمي، واستخدام الحاسبات في توصيل المواد للطلبة، وخلق منصات رقمية.

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وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أن أنه تم البدء في التعاون مع وزارة التعليم العالي لميكنة كل الجامعات الحكومية بحلول العام الدراسي 2021/2022، مؤكدًا أنه بحلول هذا التاريخ ستكون كل العمليات المتعلقة بالمنظومة التعليمية في الجامعة مميكنة بالكامل.

وأوضح أن الجامعة الرقمية تعتمد على الوسائل الرقمية في العملية التعليمية أيًا كان تخصصها ومحتوى العملية، لافتًا إلى تدشين مبادرات متعددة لتعليم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف مساعدة الشباب من الأطياف والتخصصات كافة لكي يلتحقوا بسوق العمل بسرعة، ويكتسبوا مهارات تمكنهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار «طلعت»، إلى أن التعليم المتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن الشاب قدرة من العمل بوظائف بمرتبات مجزية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.