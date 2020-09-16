ميسي يقود برشلونة للفوز بثلاثية وديا على جيرونا

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، فريقه للفوز على جيرونا وديا (3 – 1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمنافسة الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة كل من فيليب كوتينيو في الدقيقة 21، وليونيل ميسي في الدقيقتين 45 و51، بينما أحرز هدف جيرونا سامويل سايز في الدقيقة 46.

وبقى ليونيل ميسي في برشلونة حتى نهاية عقده، بعدما تراجع عن قرار الرحيل، موضحا أنه فضل عدم الدخول في نزاعات مع ناديه والبقاء حتى نهاية 2021.

جدير بالذكر أن هذه الودية هي الثانية تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان، حيث لعب برشلونة الودية الأولى امام خيمناستيكا في وفاز ( 3 – 1) أيضا.