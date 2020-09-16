تحرك الإعصار سالي صوب ساحل الخليج الأمريكي، أمس الثلاثاء، مهددا بسيول كارثية وأمطار مستمرة، إذ بدأ يضرب الشاطئ، فيما دعا حكام 4 ولايات السكان للفرار من الساحل.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار سالي قد يجتاح سواحل ألاباما وفلوريدا وميسيسيبي ليل الثلاثاء أو صباح الأربعاء، وقد يتسبب في حدوث سيول هائلة، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

ويعيد سالي إلى الأذهان الإعصار هارفي عام 2017، الذي أدى لسقوط الأمطار على مدى أيام في منطقة هيوستون، مما تسبب في أضرار جسيمة.

وتوقع المركز هطول أمطار تربو على قدمين في بعض المناطق، فضلا عن حدوث سيول شديدة تهدد الحياة اليوم الأربعاء.

وتراجعت سرعة الرياح التي يحملها الإعصار إلى 80 ميلا في الساعة (140 كيلومترا في الساعة) في الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش).

وقال المركز إن سالي يقع على بعد 85 ميلا (135 كيلومترا) إلى الجنوب من موبايل في ولاية ألاباما، ويحمل رياحا بقوة العاصفة الاستوائية إلى الشاطئ.

وتوقع تشاك واتسون، من مؤسسة إنكي البحثية التي ترصد العواصف الاستوائية، أن تتراوح الأضرار الناجمة عن سالي بين ملياري و3 مليارات دولار.

وقال واتسون إن هذا قد يرتفع إذا حدث أكبر هطول للأمطار على اليابسة بدلا من الخليج. ودعا الحكام من لويزيانا إلى فلوريدا السكان إلى مغادرة المناطق المنخفضة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطوارئ في ألاباما وميسيسيبي ولويزيانا، من أجل المساعدة في تنسيق الإغاثة في حالات الكوارث.

وأغلقت الموانئ والمدارس والشركات على طول الساحل. وقام خفر السواحل الأمريكي بتقييد السفر على نهر المسيسيبي من نيو أورليانز إلى الخليج.