وزير الخارجية العراقي يدعو ألمانيا ليكون لها تمثيل قنصلي في البصرة

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الألماني نوربت روتغن، التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة بالمنطقة، وسبل مواجهة كورونا، وإمكانية الإفادة من التجربة الألمانية في هذا المجال.

وأوضح بيان للخارجية العراقية، أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن الوزير، دعا ألمانيا ليكون لها تمثيل قنصليّ في البصرة، مشيدا بنقاط الالتقاء والتعاون التي تجمع العراق وألمانيا ولاسيما في مواجَهة فلول تنظيم داعش الإرهابي، موضحا أهمية الدور الألماني في هذا الصدد، داعياً ألمانيا إلى مواصَلة دعمها للعراق عبر تقديم الدعم الاستخباري والتقني وتدريب القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها.

وأعرب عن شكره للجانب الألماني، والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي لمواقفهم الداعمة للعراق في مجال تحقيق الأمن والاستقرار.