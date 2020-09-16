السيسي يشكر الشباب المشاركين في مبادرة مستقبلنا رقمي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر للشباب المشاركين في مبادرة «مستقبلنا رقمي»، مهنئًا كل من مروان الجندي، وسها أبو زيد، وإسلام ناجي، على ما حققوه في مجال العمل الحر، من خلال هذه المبادرة.

وقال «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المنشآت التعليمية الجديدة، اليوم الأربعاء، إن هناك فرص عمل كثيرة متاحة للشباب في مصر، لكن تحتاج إلى بذل الجهد، مشيرًا إلى استعداد الدولة لتوفير التعليم والتأهيل المطلوب لهذه الفرص.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.