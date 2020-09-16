وزير الخارجية العراقي يدعو ألمانيا إلى دعم بلاده استخباراتيا وتقنيا

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ألمانيا إلى مُواصَلة دعمها للعراق عبر تقديم الدعم الاستخباريّ والتقنيّ وتدريب القوات المسلحة العراقية بمُختلِف تشكيلاتها.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال مباحثات عقدها الوزير حسين في برلين مع نوربرت روتجن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج".

ووفق البيان، بحث الجانبان التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة بالمنطقة، مُشِيدين بنقاط الالتقاء والتعاون التي تجمع العراق وألمانيا ولاسيّما في مُواجَهة فلول تنظيم داعش الإرهابيّ.

كما تطرّق الجانبان إلى سُبُل وُجُهود مُواجَهة جائحة كورونا، وإمكانيّة الإفادة من التجربه الألمانيّة في هذا المجال.

واستعرض الوزير حسين استعدادات الحُكُومة العراقيّة لتنظيم الانتخابات وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة، داعياً لأن يكون للجانب الألمانيّ تمثيل قنصليّ بمحافظة البصرة؛ لأهميتها الاقتصاديّة والتجاريّة، وأبدى الجانب الألمانيّ تأييده لذلك، وعزم البرلمان الألمانيّ على دعم مساعي حكومته في هذا الصدد.

وأعرب الوزير حسين عن شكره للجانب الألمانيّ، والتحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ لمواقفهم الداعمة للعراق في مجال تحقيق الأمن والاستقرار.