الزراعة: التفتيش على أكثر من ألف مركز لتداول الأدوية واللقاحات البيطرية في 20 محافظة

شنت مديريات الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة في 20 محافظة، هي: "الغربية والجيزة والشرقية والإسكندرية والمنوفية والسويس وكفر الشيخ والفيوم والبحيرة والدقهلية والمنيا وسوهاج وأسوان وبني سويف والإسماعيلية ودمياط والقليوبية وقنا والبحر الأحمر والقاهرة".

ومرت الحملة على ألف و55 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى أغسطس الماضي، وتم رصد 318 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتضمنت الحملة، إصدار 76 قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 248 منشأة بيطرية بمحافظات: "الغربية والإسكندرية والشرقية والمنوفية وسوهاج والفيوم وبنى سويف والإسماعيلية ودمياط والقليوبية وقنا والبحر الأحمر وأسوان".

وتضمنت تحرير 47 محضر جنح بمحافظات: "المنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف والشرقية والإسماعيلية والقليوبية"، وعدد 23 محاضر إدارية بمحافظات: "الجيزة والشرقية والإسكندرية والفيوم والمنيا وبنى سويف والقليوبية والإسماعيلية والدقهلية".

ونفذت الحملة قرارات الإغلاق لعدد 58 مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات: "الشرقية والإسكندرية وسوهاج والدقهلية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والإسماعيلية".

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور عبد الحكيم محمود، إن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.