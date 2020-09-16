وصول قطاري مترو للعمل بالخط الثالث بداية أكتوبر

قال مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، إن بداية أكتوبر المقبل، سيشهد وصول قطاري مترو أنفاق جديدين إلى ميناء الإسكندرية للعمل بالخط الثالث للمترو "العتبة – عدلي منصور"، ضمن التعاقد الموقع مع شركة "هيونداي روتيم" لتصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا بتكلفة 6 مليارات و361 مليون جنيه.

وتسلمت الهيئة القومية للأنفاق، يوليو الماضي، ثاني قطارات المترو الجديدة ضمن الصفقة، التي تشمل عقد صيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات، فضلًا عن تجميع 10 قطارات في مصر من خلال الدعم الفني لشركة "هيونداي" وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

ووفقا لوزارة النقل، يجري تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بامتيازات عديدة "فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة"، والباقي من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن القطارات الجديدية تتميز بوجود ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في المقدمة للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.