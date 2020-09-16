لم تكن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام هي التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، ليس فقط بسبب فيروس كورونا، ولكن لأنها أصبحت منصة رئيسية لنعومي أوساكا، لاشراك الجمهور والمشاهدين في احتجاجها على العنصرية والتمييز العرقي.

وأظهرت "أوساكا" نشاطها ودعمها للقضية منذ بداية البطولة، وعندما نزلت الملعب في الجولة الأولى من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في 31 أغسطس، كانت ترتدي قناع وجه كُتب عليه "بريونا تايلور"، وهي امرأة سوداء كانت تعمل في المجال الصحي لقت حتفها بعد أن أطلقت الشرطة النار عليها، 8 مرات، لدى اقتحامها شقتها في مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي مارس الماضي، حسبما ذكر موقع "بريتش هيرالد".

وخلال الجولات السبع في البطولة، أخذت تذكر الجمهور في كل ظهور لها بـ7 أمريكيين سود مختلفين كانوا ضحايا للعنصرية، داعمة بذلك حركة "Black Lives Matter"، ونعومي أوساكا لاعبة تنس يابانية محترفة، دخلت التاريخ عقب فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس عام 2019 متصدرة التصنيف العالمي للتنس.

يقول هنري نافارو ديلجادو، مصمم أزياء وأستاذ مساعد في الموضة بجامعة رايرسون الكندية، إن هذا الشكل من الاحتجاج من الرياضيين الذين يستخدمون ملابسهم لإظهار الاعتراض ضد أمر ما، يعود في بعض النواحي إلى الإغريق القدماء، من المرجح جدًا أن الرياضيين اليونانيين القدماء استخدموا الملابس لأغراض سياسية، لأن الرياضيين الفرديين غالبًا ما يمثلون المدن المتنافسة، وتحاول كل مدينة الحصول على أكبر عدد من المشجعين والتابعين لها من أجل ممارسة هيمنتها، وإن كانت هذه الهيمنة رمزية، وفقًا لما جاء في تقرير لمجلة "التايم".

وأضاف "في أوقات أخرى، اختفى هذا الطقس من بين الرياضيين فلم يعد معتاد رؤيته، ولكنه عاد مرة أخرى في السنوات الماضية، وأصبح قاعدة كبرى يتجه لها السياسيون والمنضالون أيضاً لتشجيع ودعم أفكار بعينها".

أوساكا ليست الرياضية الوحيدة التي استخدمت ملابسها الرياضية لنشر الوعي بقضية العنصرية والتمييز العرقي هذا العام، حيث اتفقت الرابطة الوطنية لكرة السلة ورابطة لاعبيها على تقديم رسائل عن العدالة الاجتماعية على ظهر القمصان التي يرتدونها عبر الدوري الأمريكي للمحترفين، وتضمنت العبارات المكتوبة "قل أسماءهم"، و"حياة أفضل للسود"، و"العدالة" وغيرها.

وقال آدم سيلفر، مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين: "الدوري واللاعبون في وضع فريد ليكون لهم تأثير مباشر على مكافحة العنصرية النظامية في بلدنا، ونحن ملتزمون بالعمل الجماعي لبناء مجتمع أكثر مساواة وعدالة، وسيكون الهدف المشترك لاستئناف الموسم هو استخدام منصتنا في أورلاندو لجذب الانتباه إلى هذه القضايا المهمة المتعلقة بالعدالة الاجتماعية "، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الوطني لكرة السلة.

وفي عام 2010 على سبيل المثال، احتجاجًا على قانون ولاية أريزونا الذي يطالب المهاجرين بحمل أوراق التسجيل في جميع الأوقات، واستهداف مستأجري المهاجرين غير الشرعيين، ارتدى فريق "فينكس صنز" من الدوري الأمريكي للمحترفين قمصان "Los Suns"؛ لدعم المهاجرين والتنوع في الولاية.

وعام 2014، ارتدى ديريك روز، حارس فريق شيكاغو بولز، قميصًا مكتوب عليه "لا أستطيع التنفس"؛ لدعم إريك غارنر، وهو رجل أمريكي من أصول إفريقية كان يعيش في جزيرة ستاتن الأمريكية ومصاب بالربو، وتوفى إثر تعرضه للخنق أثناء اعتقاله؛ بزعم بيعه سجائر غير خاضعة للضريبة.