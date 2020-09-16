موسكو: اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل لن تضر بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، إن توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، لن تضر بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية وستعزز السلام.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة سبوتنيك اليوم الأربعاء، إن البحرين والإمارات ملتزمان بمبادرة السلام العربية وحل المشكلة الفلسطينية على أساس مبدأ، "دولتين لشعبين" داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، يوم أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن "الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين".

واعتبر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال كلمته أثناء مراسم احتفال التوقيع بالبيت الأبيض، أن "الاتفاق مع إسرائيل سوف يجعل بلاده أكثر قدرة على مساعدة الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الاتفاق سوف يغير وجه الشرق الأوسط".