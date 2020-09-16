وزيرا خارجية روسيا والسعودية يبحثان هاتفيا الوضع في اليمن

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثات هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ركزا خلالها على مستجدات الوضع في اليمن.

وأكدت الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف والأمير فيصل بحثا خلال المكالمة الأوضاع العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن، مع التركيز على ضرورة دعم الجهود الأممية الرامية إلى توصل أطراف النزاع لاتفاقات بشأن وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة وإطلاق تسوية شاملة لفترة ما بعد النزاع.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن وزير الخارجية الروسي شدد على أنه "لا يمكن المضي قدما في إحلال السلام والاستقرار المنشودين منذ زمان طويل في اليمن إلا من خلال مراعاة مصالح ومباعث قلق جميع القوى السياسية والطائفية الرئيسية والأقاليم في البلاد، بالإضافة إلى توحيد مساعي اللاعبين الخارجيين".

كما بحث الوزيران مسائل ملحة متعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولتيهما.