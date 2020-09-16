أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85214 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 4 حالات في سيتشوان وحالتين في كل من شنجهاي وفوجيان وحالة في كل من تشجيانغ وقوانغدونغ ويونان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2665 حالة غادر منها 2522 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأوضحت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 361 حالة منها 360 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4975 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 102 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 499 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4646 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 476 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وأضافت اللجنة أن 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80437 شخصا، مشيرة إلى أن 6576 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 569 شخصا الملاحظة الطبية أمس.