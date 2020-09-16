وزير: قطاع السياحة الإيراني مهدد بالإفلاس إذا ما استمرت جائحة كورونا

أفادت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن صناعة السياحة الإيرانية مهددة بالإفلاس إذا ما استمرت أزمة فيروس كورونا.

ونقت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن وزير السياحة علي أصغر مؤنسان، القول في طهران: "حتى الآن، الحديث يدور عن أن السياحة في أزمة، ولكن إذا ما استمر الأمر على هذا النحو، فسوف تتلاشى جميع الاستثمارات وفي النهاية ستفلس الصناعة".

وتراجعت عائدات صناعة السياحة في إيران بصورة حادة منذ بدء ظهور الجائحة في البلاد نهاية فبراير، وفي الوقت نفسه تراكمت عليها ديون ضخمة.

وقال الوزير إنه يحاول تحقيق على الأقل بعض التخفيف في تدابير كورونا بالتشاور مع وزارة الصحة.

وأظهرت بيانات رسمية تم نشرها في إيران مؤخرا انخفاضا وصلت نسبته إلى 96% في عدد ركاب الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا في إيران.

وأوضحت هيئة الطيران الوطنية الإيرانية أنها سجلت تراجعا بـ84% في الرحلات الجوية الدولية، وتراجعا بـ96% في عدد الركاب، و80% في الشحن الجوي الشهر الماضي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الجائحة.