 إصابة 13 شخصا جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 13 شخصا جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 12:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 12:38 ص

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن 13 شخصًا أصيبوا جراء إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه عسقلان وأشدود في جنوب إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن صفارات الإنذار انطلقت بينما كان يوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين.

وأشارت الصحيفة، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن الجيش الإسرائيلي اعترض أحد الصواريخ، وتعامل خبراء المتفجرات بالشرطة مع صاروخ سقط في أشدود.

وذكرت منظمة نجمة داوود الحمراء الطبية أن المسعفين كانوا يعالجون رجلاً في الستينيات من عمره أصيب بشظية متوسطة ورجلا آخر في العشرينات أصيب بجروح طفيفة بسبب شظايا الزجاج وأربعة أشخاص أصيبوا بحالة من الهلع.

واستقبل مركز أسوتا الطبي في أشدود 13 مريضاً، من بينهم شخص تراوحت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وأربعة مصابين بجروح طفيفة بشظايا وثمانية أشخاص يعانون من الهلع.

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