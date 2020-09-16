الفلبين تسجل أكثر من 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 3500 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليتجاوز إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد عتبة الـ272 ألف.



وسجلت وزارة الصحة الفلبينية 3550 حالة اليوم، وهو اليوم التاسع على التوالي الذي يبلغ فيه عدد الحالات الإضافية أكثر من 3000 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 272 ألفا و934 حالة، وفقا لبيانات نقلتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية في نسختها الإلكترونية.



وأشارت البيانات إلى أن 84% من تلك الحالات الجديدة حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، كما أظهرت أنه لا يزال هناك 60 ألفا و344 حالة نشطة حتى الآن.



كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في الفلبين إلى 4732 حالة وفاة، بتسجيل 69 حالة وفاة جديدة، جاءت أغلبها من منطقة العاصمة الوطنية "مترو مانيلا"، التي تعد الأكثر تضررا بكوفيد-19 على مستوى البلاد.



وأخذت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد اتجاها تناقصيا في الأيام القليلة الأولى من سبتمبر الجاري، إلا أنه لوحظ ارتفاع في الحالات اليومية ابتداء من الأسبوع الماضي.



وبحسب الصحيفة، فقد توقع الباحثون الذين يرصدون تفشي فيروس كورونا في الفلبين أن يتراوح العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الفلبين ما بين 310 آلاف و330 ألف حالة بحلول نهاية سبتمبر.