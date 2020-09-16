وكالة الأنباء السودانية: الفيضانات تدمر آلاف المزارع في غرب دارفور

تعرضت اكثر من ألفي مزرعة في منطقة فوبرنقا بدارفور للإغراق الكامل وتدمير المحاصيل جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة خاصة المناطق الواقعة على ضفاف أودية أزوم وكجا وباري، بينما تعرضت القرى والدمر والفرقان في محلية فوربرنقا بولاية غرب دارفور لأضرار بالغة وفقد المواطنون مواشيهم.

ونقلًا عن وكالة أنباء السودان «سونا»، مساء الأربعاء، أن المياه طوقت وتسببت في هدم أكثر من ثلاثمائة منزل واأتلفت أكثر من 2000 مزرعة، بينما فقدت أعداد كبيرة من الماشية فيها.

وناشد المواطنون المتضررون السلطات الولائية والاتحادية والمنظمات تقديم الإعانات للمتضررين في ظل شح مواد الإيواء والغذاء والأدوية والمياه الصالحة للشرب في قرى رمكاية وتمر في محلية فوربرنقا بدارفور.

وأوضح المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة، عبده عبدالكريم عشر، أن المحلية هرعت لإغاثة المتضررين وإنقاذ الناس من المياه بالمراكب البلدية، وأن جهوداً مقدرة تبذل على المستويين الرسمي والشعبي لإغاثة المتضررين، إلا أن الإمكانيات المحلية تظل دون حجم الكارثة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل للمتضررين خاصة وان هنالك نقص حاد في الأدوية ومواد الإيواء والغذاء.

وقال إنه تم نقل المنكوبين إلى قرية بورو، وأن المياه دمرت أكثر المزارع على مستوى وادي أزوم وضفاف كجا.

وقدر عدد المزارع و الجناين بـ 2000، مناشدًا الخيرين للوقوف مع المتضررين.

وتعتبر هذه المنطقة ملتقى لأكبر الاودية الموسمية في فصل الخريف في دارفور وتقدر الدراسات بأن كميات المياه المهدرة في الأعوام التي تشهد هطول الامطار بصورة طبيعية بـاكثر من تسعة مليارات متر مكعب من المياه تذهب هدراً، وأن معدلات الأمطار التي هطلت في الموسم الحالي تضاعف من تلك الكميات.