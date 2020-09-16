مقتل 4 أشخاص في حادث تحطم مروحية عسكرية في الفلبين

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أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأربعاء، أن مروحية تابعة للقوات الجوية تحطمت بجنوب البلاد في ظل الطقس السيئ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الليفتانت كولونيل اريستيديس جالانج إن المروحية من طراز سيكورسكي اس-76 ايه سقطت في مزرعة مطاط بإقليم باسلان، على بعد 900 كيلومتر جنوب مانيلا.

وأضاف أن المروحية، كانت في طريقها إلى جزيرة جولو قادمة من مدينة زامبوانجا من أجل مهمة إجلاء طبي.

وقال جالانج "لم يرد نداء استغاثة من الطيار قبل وقوع الحادث".

وقال مسؤولون محليون، إن أمطارا غزيرة ضربت المنطقة قبل الحادث.

وأضاف ريشيل بيرز رئيس الشرطة المحلية، نقلا عن أقوال لشهود عيان: "لقد وقع انفجار قبل تحطم المروحية".

وجرى انتشال جثث الطيارين الاثنين وطاقم العمل المؤلف من شخصين من بين حطام المروحية.

وأوضح جالانج، أن المحققين مازالوا يعملون على تحديد سبب الحادث، لافتا إلى حظر تحليق ثمان مروحيات أخرى من طراز سيكورسكي تابعة للقوات الجوية أثناء سير التحقيقات.