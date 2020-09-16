 الأربعاء المقبل.. توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بالأقصر - بوابة الشروق
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 3:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الأربعاء المقبل.. توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بالأقصر

حمادة عاشور
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 3:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 3:00 م

قال الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه من المقرر استلام الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي المقررة للمديرية، يوم الأربعاء المقبل، والمقدرة بـ٤ طن، وسيتم توزيعها على المواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف لجان متخصصة من وزارة الأوقاف والمديرية، ومراعاة تنفيذ كافة التعليمات والشروط المقررة من الوزارة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك