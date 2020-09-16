قال الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه من المقرر استلام الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي المقررة للمديرية، يوم الأربعاء المقبل، والمقدرة بـ٤ طن، وسيتم توزيعها على المواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف لجان متخصصة من وزارة الأوقاف والمديرية، ومراعاة تنفيذ كافة التعليمات والشروط المقررة من الوزارة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.