قال الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه من المقرر استلام الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي المقررة للمديرية، يوم الأربعاء المقبل، والمقدرة بـ٤ طن، وسيتم توزيعها على المواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف لجان متخصصة من وزارة الأوقاف والمديرية، ومراعاة تنفيذ كافة التعليمات والشروط المقررة من الوزارة.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.