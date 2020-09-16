مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجومين متفرقين غرب أفغانستان

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أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار لمسلحين مجهولين في منطقة إنجيل بإقليم هرات غرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة هرات عبدالأحد والي زادة -وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- إن الحادث في قرية تبريان التابعة لمنطقة إنجيل أمس.

وفي الوقت نفسه، قٌتل مدني وأصيب اثنان آخران في انفجار دراجة نارية مفخخة في قلعة ناو مركز إقليم بادجيس.

وقال المتحدث باسم شرطة بادجيس تحسين حيدري إن السلطات نقلت الجرحى إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثين حتى الآن.