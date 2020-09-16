 القوى العاملة: الأردن تسمح للعمالة الوافدة بالإجازات الأحد المقبل - بوابة الشروق
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القوى العاملة: الأردن تسمح للعمالة الوافدة بالإجازات الأحد المقبل

أحمد كساب
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 11:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 11:35 ص

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج؛ للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان
يشير إلى أن الأردن قررت السماح للعمالة الوافدة بالإجازات (خروج وعودة).

وكشف الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة، قرر السماح بالإجازات (خروج وعودة) للعمالة غير الأردنية من الجنسيات غير المقيدة، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 20 سبتمبر 2020، وحسب الإجراءات المعمول بها سابقًا في الوزارة.

واشترط قرار الوزير أن يعود العامل الوافد قبل انتهاء مدة الإجازة، وأن لا تتحمل وزارة العمل أية مسئولية إذا انتهت مدة الإجازة وهو خارج المملكة، وأن لا يكون العامل الوافد مسجل على منصة "حماية" لغايات السفر.

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